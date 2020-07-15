"Victor Ruiz konusu Beşiktaş'ın başını ağrıtabilir" - Son Dakika

"Victor Ruiz konusu Beşiktaş'ın başını ağrıtabilir"

Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, Beşiktaş'ın Victor Ruiz'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle alakalı, "Beşiktaş, Victor Ruiz'in avukatı tarafından gönderilen ihtarnamedeki verilen sürede, oyuncunun hak ettiği ödemeyi yapmamışsa oyuncunun sözleşme feshi haklı...

Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, Beşiktaş'ın Victor Ruiz'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle alakalı, "Beşiktaş, Victor Ruiz'in avukatı tarafından gönderilen ihtarnamedeki verilen sürede, oyuncunun hak ettiği ödemeyi yapmamışsa oyuncunun sözleşme feshi haklı olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş forması giyen Victor Ruiz, alacaklarını temin edemediği için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Spor Hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, Victor Ruiz konusu Beşiktaş'ın başını ağrıtabileceğini ifade ederek, "FIFA'nın bugüne kadar önüne gelen dosyalarda genellikle oyuncu lehine karar verdiğini görüyoruz. Pandemi dönemine ilişkin yayınlanan tavsiyelerde kulüpler lehine koruyucu bir tavır sergilemenin yanında hem kulüp hem oyuncu tarafının orta noktada buluşmasını istiyor. Dolayısıyla Ruiz'in sözleşme fesih durumunu kulüp ve oyuncunun sunacağı ödeme dekontları ve aralarındaki anlaşmaya yönelik yazışmaları değerlendirerek karar verecektir" ifadelerini kullandı.

"MAX KRUSE VE VİCTOR RUİZ KORUMA DÖNEMİ İÇİNDE YER ALIYOR"

Bu durumun Max Kruse ile bir benzerlik gösterip göstermediği konusunda da açıklamalarda bulunan Bilgiç, "Bu konuyla ilgili iki nokta var. FIFA talimatlarına göre iki oyuncu da 'Koruma Dönemi' içinde yer alıyor. Beşiktaş, yalnızca pandemi dönemine ilişkin oyuncu alacaklarını ödememiş ve ödememe nedenlerini de oyuncu, menajer veya avukatına sebepleriyle birlikte yazılı olarak bildirmişse Ruiz'in sözleşme feshi haksız olarak değerlendirilecek ve oyuncu kulübe tazminat ödemenin yanında feshin haksız olması sebebiyle sportif yaptırımla da karşı karşıya kalacaktır" şeklinde konuştu.

"HEM TAZMİNAT HEM DE SPORTİF YAPTIRIM OLABİLİR"

Ruiz'in durumuyla alakalı bilgilendirme yapan Bilgiç, "Ruiz'in ödenmeyen alacakları Pandemi öncesi döneme dayanmakta ve Beşiktaş oyuncu avukatı tarafından gönderilen ihtarnamedeki verilen sürede, oyuncunun hak ettiği ödemeyi yapmamışsa oyuncunun sözleşme feshi haklı olarak değerlendirilecektir. Oyuncu FIFA talimatları uyarınca 'Koruma Dönemi' içerisinde yer aldığından sözleşme feshi haklı bulunması halinde ise Beşiktaş, hem tazminat ödemesi hem de sportif yaptırımla karşı karşıya kalacağını belirtmemiz gerekiyor. Victor Ruiz ile Beşiktaş aralarındaki hukuki ihtilafla ilgili FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi'nde karşılıklı savunma yapacak ve kurul her iki tarafın da argümanlarını değerlendirerek karar verecek. Pandemi dönemi sebebiyle FIFA Uyuşmazlık Dairesi ve Uluslararası Spor Mahkemesi CAS'ın kulüplere daha yakın kararlar verebilir" dedi.

(İHA)

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Victor Ruiz konusu Beşiktaş'ın başını ağrıtabilir' - Son Dakika
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