Son Dakika Haberleri: Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Son Dakika Spor Haber

Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta

1 saat önce

Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta, System.String[]
Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, dün İstanbul'a gelen İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Espanyol, Napoli, Valencia formaları da giyen 30 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Villareal forması ile 33 resmi maçta görev alırken, 11 kez sarı kart gördü. - İSTANBUL
Villarreal, İstanbul, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal olmaktan çıkıyor
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Aboubakar için resmi açıklama Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]