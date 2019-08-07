Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
1 saat önce
Beşiktaş, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
, İspanyol futbolcu Victor Ruiz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, dün İstanbul
'a gelen İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Villarreal
kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Espanyol, Napoli
, Valencia
formaları da giyen 30 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Villareal forması ile 33 resmi maçta görev alırken, 11 kez sarı kart gördü.
(İHA)
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