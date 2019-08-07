Victor Ruiz sağlık kontrolünden geçti
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Beşiktaş'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre sağlık kontrolünden geçti.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:14 Kaynak: AA
'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
İspanyol futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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