Son Dakika Haberleri: Victor Ruiz Torre Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı
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Victor Ruiz Torre Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Victor Ruiz Torre Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Spor Kulübü, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:25 
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