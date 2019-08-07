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Victor Ruiz Torre sağlık kontrolünden geçti

58 dakika önce

Beşiktaş'ın yeni transferi İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti.

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Beşiktaş'ın yeni transferi İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz Torre, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlılarda 30 yaşındaki futbolcu, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


Acıbadem, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:01 Kaynak: DHA
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