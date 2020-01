Victor Ruiz: VAR, hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor

"Bir an önce maçların başlamasını bekliyoruz"

"Sivasspor ve Trabzonspor maçları şampiyonluk şansımızı belirler"

"Mağlup olunca hep savunma ve kaleciler suçludur"

"Sivasspor ilk yarının en iyi takımı"

"Sosa'nın dedikleri çıktı, beni kandırmadı"

"3 sebepten ikisi var ama VAR'a gidilmiyor"

"Futbol hayatımda hiç bu kadar sakatlanmadım"

"Abdullah Avcı'yı ilk zamanlar tam anlayamadık"

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN - Mustafa AKIN/ ANTALYA -

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Ligin 2'nci yarısına çok iyi hazırlandıklarını ve bir an önce maçların başlamasını istediklerini söyleyen Ruiz, Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının şampiyonluk şanslarını belirlemede çok önemli olacağını ifade etti.

VAR sistemini de değerlendiren İspanyol stoper, "VAR, hakeme yardımcı olsun diye getirildi ama işler öyle gitmiyor" ifadesini kullandı. İlk yarıdaki en çok puan kaybettikleri ilk 6 haftada Abdullah Avcı'yı tam anlayamadıkları için kötü sonuçların geldiğini belirten Victor Ruiz, kendisine karşı oynayan oyunculardan kurduğu en iyi onbirde Barcelona hayranlığını açıkça gösterdi.

"BİR AN ÖNCE MAÇLARIN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

İkinci devreye iyi hazırlandıklarını söyleyen Ruiz, "İlk yarıda saha içerisinde uygulamaya çalıştığımız şeyleri ikinci yarı daha iyi yapabilmek için çalışıyoruz. Bir an önce resmi maçların başlamasını bekliyoruz. O maçlarda iyi performans göstermek istiyoruz" dedi.

"SİVASSPOR VE TRABZONSPOR MAÇLARI ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZI BELİRLER"

Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor maçlarının şampiyonluk için önemli kriter olacağını ifade eden tecrübeli stoper, "Kötü başladık ama sonrasında 6-7 maçlık bir galibiyet serimiz var ve bu seri sayesinde şampiyonluk şansımız devam ediyor. Şampiyonluk şansımız mevcut. Hedefe kitlenmemiz lazım. Ligin ikinci yarısının başında Sivasspor ve Trabzonspor gibi güçlü takımlarla oynayacağız. Bu takımlarla oynayacağımız maçlar şampiyonlukta ne kadar iddialı olup olmayacağımızı gösterecek. Hazır olmamız ve ikinci yarıya iyi başlamamız lazım" diye konuştu.

"MAĞLUP OLUNCA HEP SAVUNMA VE KALECİLER SUÇLUDUR"

Victor Ruiz, genelde galip gelindiğinde hücum, mağlup olunduğunda defans ve kalecilerin sorumlu tutulmasıyla ilgili de, "Futbol aslında böyle bir şey, sadece Beşiktaş'ta ve Türkiye'de değil, her yerde böyle. Takım kaybettiği zaman en büyük sorumluluk kaleci ve defans oyuncularındadır. Kazandığında da hücum oyuncuları ve golcüler iyidir" ifadelerini kullandı.

'SİVASSPOR İLK YARININ EN İYİ TAKIMI"

Sivasspor ile oynayacakları maç ve Sivas'ın genel durumunu da değerlendiren Ruiz, "Sivas çok iyi bir ilk yarı çıkardı, en az kaybeden ve en çok puan toplayan takım. İlk yarının en iyi takımı. Bizim için de onlar için de çok önemli bir maç. Kim kazanırsa kazansın şampiyon olmayacak. Daha önümüzde 16 maç daha var. Ama bizim için çok önemli bir maç olduğu kesin. Sivasspor'u tabii ki biliyordum. Her ligde bu tarz çıkışlar gösteren, sürpriz şekilde çıkan takımlar mevcut. Türkiye'deki üç büyüklerin her zaman şampiyonluğun adayı olduğunu biliyordum. Sivas'ın çıkışı normal. Her ligde olan, daha alt seviyede olan takımların çıkışlarından bir tanesi" şeklinde konuştu.

"SOSA'NIN DEDİKLERİ ÇIKTI, BENİ KANDIRMADI"

Türkiye ve Beşiktaş için karar verirken Sosa ve Soldado'dan bilgi aldığını söyleyen Victor Ruiz, "Şartların oluşumuna, gelişimine bağlı bir olay. Villarreal'de en son 5 sene oynadım. Bir kulüpte oynama açısından ortalamanın üstünde bir süre. Şu an o kadar uzun olmuyor. Kendi durumunuz, kulübün durumu, ailenizin oraya alışıp alışmadığı gibi sebepler olabiliyor. Mehmet Topal ve Enes'le gelirken konuşmadım. Enes ile konuşabilirdim ama o dönem Valencia'daydı. O'na ekstra bir durum da yüklemek istemedim. O anki yanlış anlaşılmadan kaçınmak için de konuşmadım, tam olarak bilemiyorum, hatırlayamıyorum. Napoli'de Sosa ile birlikte oynamıştım, onunla konuştum gelmeden önce, kulüp ve ülke hakkında bilgi aldım. Burada oynamasa da Soldado ile konuştum ve bilgi aldım. Hepsi güzel şeyler söyledi. Özellikle Sosa burada oynadığı için onun söyledikleri önemliydi, kulüp çalışanları ve kulüple ilgili beni bilgilendirdi. Dediği gibi de çıktı, kandırmadı beni yani" dedi.

"VAR, HAKEME YARDIMCI OLSUN DİYE GETİRİLDİ AMA İŞLER ÖYLE GİTMİYOR"

İspanyol oyuncu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile ilgili ise şunları söyledi;

"Her ligin iyi ve kötü yanları var. Bence bir lig diğer liglerden kötü veya iyi değil, sadece biraz farklılıklar var. Bizim oyuncular olarak bunu anlamamız ve oynadığımız ligin iyi ve kötü yanlarına alışmamız lazım. Bizim görevimiz bir an önce adapte olup, orada başarılı olmak. Bizim gerçeklerimiz budur. VAR karışık bir sistem. Sahadaki hakeme yardımcı olabilmek için getirildi ama işler pek öyle gitmiyor."

"3 SEBEPTEN İKİSİ VAR AMA VAR'A GİDİLMİYOR"

Beşiktaşlı futbolcu, Fenerbahçe maçında Serdar Aziz ve Vida'nın pozisyonuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "İspanya, İngiltere ve İtalya Ligi'ni yakından takip ediyorum. Özellikle gördüğüm kadarıyla İspanya ve Türkiye'de daha fazla tartışmalar yaşanıyor. Orta hakem 3 sebepten VAR'a gidebiliyor. Bazen bakıyorsunuz o üç sebepten en az ikisi var ama gidilmiyor. Benim gibi bir çok futbolcu, taraftar bunları anlamaya çalışıyor. Üzerinde çalışılması gereken bir sistem, umarım ilerleyen zamanda bunu daha da geliştirebilirler. Ben yedek kulübesinde olduğum için çok iyi göremedim, ama sonradan televizyondan baktığım zaman penaltı olduğunu gördük. Özellikle kameralar ceza sahası içerisinde o pozisyon içerisindeki oyunculara odaklanıyor. Yavaş oynatıldığı zaman birçok pozisyon penaltı olmasa da penaltıymış gibi gözükebiliyor. Aynı zamanda kırmızı kart pozisyonlarında da yavaş oynatıldığında çok farklı şeyler çıkabiliyor. Her şeyin üzerinde durursanız muhakkak bir şeyler çıkarabilirsiniz. İşin içinde ikilem de var. Yavaş çekimde birçok şey çıkarabilirsiniz" diye konuştu.

"FUTBOL HAYATIMDA HİÇ BU KADAR SAKATLANMADIM"

İlk kez bu kadar çok sakatlık yaşadığını ve bunu çözmeye çalıştığını söyleyen Victor Ruiz, "Profesyonel futbola başladığım günden itibaren hiçbir ligin ilk yarısında üç kez sakatlık yaşamadım, ilk yarıda ise üç tane farklı farklı sakatlık yaşadım. Ben de bunu çözmeye çalışıyorum. Biz vücudumuzla ekmeğimizi kazanan insanlarız. Vücudunuzla her gün sıkı çalıştığınızda başınıza sakatlıklar gelebiliyor. Umarım bu sakatlıklar devam etmez" temennisinde bulundu.

"ABDULLAH AVCI'YI İLK ZAMANLAR TAM ANLAYAMADIK"

Victor Ruiz, teknik direktörleri Abdullah Avcı ile ilgili olarak da, "Geldiğim günden itibaren hoca ile devamlı iletişim halindeyiz. Hocanın dediklerini sürekli yapmaya çalışıyoruz. Belki ligin ilk yarısındaki kazanamadığımız maçlarda hocanın istediklerini tam olarak anlayamadık. Sonradan taşlar yerine oturdukça hocanın bizden ne istediğini, ne yapmak istediğini daha iyi anladık. Hoca topun bizde kalmasını, oyuna ve topa hükmetmemizi istiyor. Bizim de büyük takım oyuncuları olarak bu hoşumuza gidiyor, çünkü büyük takım oyuncusu hiçbir zaman topun peşinden koşmak istemez. Top kendisinde kalsın ister, hocamız da bunu istiyor, hücum yapalım, futbolun güzelliklerini ortaya koyalım istiyor. Biz de O'nun dediklerini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

EN İYİ ONBİRİNİN 9'U BARCELONA'DAN

Bu arada Victor Ruiz, DHA'ya verdiği röportajın sonunda İspanya'da oynadığı dönemde kendisine karşı oynayan oyunculardan kurduğu onbire 9 Barcelonalı oyuncu yazarken, Real Madrid'ten sadece Xabi Alonso ve Cristiano Ronaldo'yu yazdı.

