Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın kalçasını "Mutlu pazarlar, rica ederim" diyerek paylaştı

Eski futbolcu David Beckham, geçtiğimiz yıl eşi Victoria Beckham'ın kalçasını paylaşarak "Çok iyi görünüyor" notunu yazmıştı. Aradan tam 1 yıl geçtikten sonra Victoria Beckham, aynısını kocası David Beckham'a yaptı!

"RİCA EDERİM" DİYEREK PAYLAŞTI

Havuzda keyif yaparken kalçasını açan David Beckham'ın o anını yakalayan Victoria Beckham, bunu Instagram hesabından paylaştı ve altına "Mutlu pazarlar, rica ederim!" yazdı.

BİR YIL SONRA GELEN KARŞILIK

Geçtiğimiz yıl eylül ayında David Beckham, aynısını merdivenden çıkan eşini fotoğraflayarak yapmıştı. Aradan geçen bir yıl sonra Victoria Beckham, bunun karşılığını vermiş oldu.