Victoria'da Covid-19 salgınında 3 ayın ardından en yüksek vaka sayısı - Son Dakika

Victoria'da Covid-19 salgınında 3 ayın ardından en yüksek vaka sayısı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 108 yeni vaka kaydedildi.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 108 yeni vaka kaydedildi. Bu sayının Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtilirken, Melbourne'de sokağa çıkma kısıtlamalarının kapsamı genişletildi.

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Avustralya'nın Victoria eyaletinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi büyüyor. Normalleşme adımlarının devam ettiği ülkede, Victoria eyaletinde ise vaka sayısında artış sürüyor. Diğer eyaletler sınır kapılarını yeniden açmaya hazırlanırken Victoria'da Mart ayından bu yana bir günde rekor sayıda korona virüs vakası kaydedildi. Eyalet Başbakanı Daniel Andrews yaptığı açıklamada, Melbourne şehrinde kuzey bölgesindeki 3 bin sosyal konut ve bin 400 düşük gelirli konutun acilen kapatıldığını, bu evlerde yaşayanların karantina kurallarına tabi tutulduğunu ifade etti.

Mart ayında 111 yeni vaka ile salgında en yüksek seviyeye ulaşan eyalette 3 ayın ardından bir günde en yüksek vaka sayısı kayda geçti. Son 24 saat içinde 108 yeni vakanın kaydedildiği eyalette, Melbourne şehrinde sokağa çıkma kısıtlamalarının kapsamı genişletildi. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri de kapsayan 33 kritik bölgede sıkı tedbirler uygulamaya konuldu, bu sayının gece yarısından itibaren daha da artacağı ifade edildi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, Melbourne'nin kuzeybatı bölgesindeki 9 toplu konutun derhal kilitlendiğini belirten Andrews, 3 bölgenin daha "kritik nokta" ilan edildiğini, bu sayıyla birlikte 36 kritik noktada zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden hayata geçtiğini, güvenlik güçlerine belirli noktalarda denetim ve test yapma yetkisi verildiğini ifade etti.

Öte yandan Avustralya'da toplam vaka sayısı 8 bin 362'ye yükselirken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 104 olarak açıklandı.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Koronavirüs, Avustralya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Victoria'da Covid-19 salgınında 3 ayın ardından en yüksek vaka sayısı - Son Dakika Dünya

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