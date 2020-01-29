Victoria's Secret CEO'su ayrılıyor, markayı satıyor - Son Dakika
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Victoria's Secret CEO'su ayrılıyor, markayı satıyor

6 saat önce

ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firması Victoria's Secret'ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.

Victoria's Secret CEO'su ayrılıyor, markayı satıyor, System.String[]

ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firması Victoria's Secret'ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO'luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu belirtti.

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria's Secret'ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29'dan fazla düştü. 2015'te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.


Amerika Birleşik Devletleri, Limited Brands, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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