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Victoria's Secret CEO'su ayrılıyor, markayı satıyor
6 saat önce
ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firması Victoria's Secret'ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
ABD'li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firması Victoria's Secret'ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO'luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu belirtti.
Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria's Secret'ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29'dan fazla düştü. 2015'te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.
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