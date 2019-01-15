Victoria's Secret'in Rus Top Modeli İstanbul'a Geliyor

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret mankenlerinden Kate Grigorieva, İstanbul'a geliyor.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret mankenlerinden Kate Grigorieva, İstanbul'a geliyor. Kuzey Kutbu'ndan gelen Kate Grigorieva, 6-9 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak olan Linexpo İstanbul 2019 Fuarı'nın açılış törenine katılacak. İç giyim ve çorap sektörünün önemli buluşma noktası olan Linexpo'ya renk katacak ünlü Rus manken, İstanbul'da iki gün kalacak.



Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesinde yer alan Olenegorsk bölgesinde dünyaya gelen Kate Grigorieva, keşfedildiği 2014 yılında ilk kez podyuma New York Fashion Week'te çıktı. Ardından ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'in dikkatini çekti. Kate Grigorieva, 2015 ve 2016 yıllarında markanın ünlü şovunda podyumda yürüyen top modeller arasında yer aldı. Mankenlik kariyerinde hızlıca ilerleyen Kate Grigorieva, 2015 yılında ise Cosmopolitan Dergisi tarafından gelmiş geçmiş en başarılı mankenler arasında gösterildi. 1.80 santim boyundaki Kate Grigorieva, eğitimli bir dansçı ve farklı yarışmalarında dereceleri bulunan tescilli bir güzel.



Katılımcı firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünlerini tanıtılacağı Linexpo İstanbul 2019 Fuarı'na Orta Doğu ülkeleri, Rusya ve Balkan ülkelerinden ilginin büyük olması bekleniyor. - İSTANBUL

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