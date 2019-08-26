Son Dakika Haberleri: Victoria's Secret melekleri yeni koleksiyon için tura çıktı!
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Victoria's Secret melekleri yeni koleksiyon için tura çıktı!

20 dakika önce

Victoria's Secret melekleri Barbara Palvin, Grace Elizabeth, Leomie Anderson, Martha Hunt, Josephine Skriver, Jasmine Tookes, Stella Maxwell ve Sara Sampaio; yeni koleksiyonu tanıtmak için Amerika'nın şehirlerini gezmeye başladı.

Victoria's Secret melekleri yeni koleksiyon için tura çıktı!, System.String[]

Grace Elizabeth'in New York'daki 5th. Avenue mağazasına ziyaretiyle başlayan turda melekler Victoria's Secret kadınlarıyla bir araya geliyor.

Victoria's Secret'in mirasından ilham alan yeni sonbahar koleksiyonu bu sezonun olmazsa olmazları arasında yer alan sütyenlerden, bodylerden, yüksek belli külotlardan ve braletler gibi zamansız lüks iç giyim parçalarından oluşuyor. Bu yeni koleksiyon kadınsılığı ve modayı ön planda tutan transparan çiçekli danteller, lüks ipekler, özel satenler, hayvan desenleri ve gösterilecek güzellikle elegan detaylar düşünülerek özenle tasarlandı.

Zamansız parçalardan oluşan "Luxe Lingerie" koleksiyonuna ek olarak Sonbahar koleksiyonunda Victoria's Secret'ın en sevilen sütyenlerinden biri olan "Incredible Bra"nın farklı renk ve desenleri ile yumuşacık kıyafetlerden oluşan "Lounge" koleksiyonu yer alıyor.

New York, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:08 Kaynak: Bültenler
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