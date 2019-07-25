Victoria Swarovski 500 Euro karşılığı telefonunu kurtardı
1 saat önce
ÜNLÜ sunucu Victoria Swarovski, hırsızın cep telefonunu kapatmadığını ve bu sayede yerini tespit edebildiklerini söyledi, "Hırsızla komplike yollarla bağlantı kurdum. Güvendiğim birini yanıma alarak hırsızın yanına gittim. Palma'da alışveriş merkezinde hırsızla buluştum.
ÜNLÜ sunucu Victoria Swarovski
, hırsızın cep telefonunu kapatmadığını ve bu sayede yerini tespit edebildiklerini söyledi, "Hırsızla komplike yollarla bağlantı kurdum. Güvendiğim birini yanıma alarak hırsızın yanına gittim. Palma'da alışveriş merkezinde hırsızla buluştum. 500 Euro verip cep telefonumu geri aldım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07
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