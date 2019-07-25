Son Dakika Haberleri: Victoria Swarovski 500 Euro karşılığı telefonunu kurtardı
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Victoria Swarovski 500 Euro karşılığı telefonunu kurtardı

1 saat önce

ÜNLÜ sunucu Victoria Swarovski, hırsızın cep telefonunu kapatmadığını ve bu sayede yerini tespit edebildiklerini söyledi, "Hırsızla komplike yollarla bağlantı kurdum. Güvendiğim birini yanıma alarak hırsızın yanına gittim. Palma'da alışveriş merkezinde hırsızla buluştum.

Victoria Swarovski 500 Euro karşılığı telefonunu kurtardı, System.String[]
ÜNLÜ sunucu Victoria Swarovski, hırsızın cep telefonunu kapatmadığını ve bu sayede yerini tespit edebildiklerini söyledi, "Hırsızla komplike yollarla bağlantı kurdum. Güvendiğim birini yanıma alarak hırsızın yanına gittim. Palma'da alışveriş merkezinde hırsızla buluştum. 500 Euro verip cep telefonumu geri aldım" dedi.
Swarovski, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:07 
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