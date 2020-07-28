Vida Premier Lig'e Marcelo Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, İngiltere'de bu sezon Championship'i West Bromwich Albion'la (WBA) birlikte ikinci sırada bitirdi ve adını Premier Lig'e yazdırdı. Lige, reklam gelirleriyle birlikte ayak bastı parası olarak yaklaşık 170 milyon Euro alacak Bilic'in takımı, şimdiden gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İngiliz ekibinin hedefindeki isimlerden birinin de Domagoj Vida olduğu öğrenildi.

Kara Kartal'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Vida'nın senelik 3.4 milyon Euro civarında maaşının kulübe büyük yük getirmesi sebebiyle Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Hırvat stoperin satışına oldukça sıcak bakıyor. WBA'nin de, 6-7 milyon Euro arası bir bonservis bedeliyle bu transferde mutlu sona ulaşacağı konuşuluyor.

Büyük bir avantaj

Vida'nın satışı halinde Siyah- Beyazlılar'ın, eski oyuncusu olan ve Fransa'nın Lyon takımında forma giyen Marcelo Guedes'i takıma geri kazandırma hedefinin kuvvetleneceği düşünülüyor. Vida'dan gelecek bonservis bedeliyle Fransız temsilcisiyle 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki stoperi, uygun bir bonservis bedeliyle almaya çalışacak olan Kartal'ın bu transferdeki en önemli kozu Marcelo. Brezilyalı savunmacının da çok sevdiği Beşiktaş'a geri dönme isteğinin, Beşiktaş için büyük bir avantaj olduğu düşünülüyor.

Siyah- Beyazlılar'da bu sezon 38 maça çıkan ve 5 gol atan Vida'nın senelik 3.4 milyon Euro'luk maaşı, kulübün ekonomisi için büyük bir yük oluşturuyor. (Fanatik)