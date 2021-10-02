Vida varsa, rakipler gol atamıyor! - Son Dakika

Beşiktaş'ın yıldız ismi Domagoj Vida'nın forma giydiği maçlarda rakipler gol atamıyor. Yıldız savunmacının oynadığı maçlarda siyah-beyazlılar kalesinde yalnızca 1 gol görürken, bu golü de kendi kalesine attı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 20. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve 3 maç aradan sonra formasına kavuşan Domagoj Vida, Sivasspor karşısında oynadığı futbol ve yerinde müdahaleleriyle galibiyette pay sahibi oldu. Bu sezon Vida'nın forma giydiği ilk 4 lig maçında kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, Sivasspor karşısında da rakip golcülere geçit vermedi. Mücadelenin 54. dakikasında Yiğidolar, skoru 1-1'e getirirken, bu golü de Rıdvan Yılmaz kendi ağlarına bıraktı. Hırvat stoper'in sakatlığının ardından 2 Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol yiyen Beşiktaş, ligdeki 3 karşılaşmada da ağlarından 7 kez meşin yuvarlağı çıkardı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer/İHA)