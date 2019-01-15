Vida ve Somunların Montaj Takımları İçin Zorunlu Standart

Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler Standardı, söz konusu ürünlerin imalat ve piyasaya arz aşamalarında zorunlu olarak uygulanacak.

Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler Standardı, söz konusu ürünlerin imalat ve piyasaya arz aşamalarında zorunlu olarak uygulanacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tebliğle, TS ISO 3315 "Vida ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler Standardı"nın uygulamaya konulmasına ilişkin hususlar belirlendi.



Düzenlemeyle, TS ISO 3315 "Civata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Elle Çalıştırılan Kare Uçlu Lokma Anahtar İçin Döndürme Kolları-Boyutlar ve Deneyler Standardı" iptal edildi. Bunun yerine Türk Standardları Enstitüsü Teknik Kurulunun 27 Ağustos 2015 günü yaptığı toplantıda adapte Türk standardı olarak yayımına karar verilen söz konusu standart, imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konuldu.



Standart kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu tebliğ hükümlerine uyması zorunlu olacak.



Bakanlık, standartla aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ettiği ürünün piyasaya arzını yasaklayabilecek, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilecek.



Tebliğ, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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