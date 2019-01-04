Son Dakika Haberleri: Vidanjörden Dere Yatağına Atık Boşaltan Şahıs Hakkında Soruşturma

Vidanjörden Dere Yatağına Atık Boşaltan Şahıs Hakkında Soruşturma

29 dakika önce İlandır

Vidanjörden dere yatağına atık boşaltan şahıs hakkında soruşturmaTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir vidanjörün çektiği atığı dere yatağına boşalttığı anlar anbean görüntülenirken, olayla ilgili jet hızıyla soruşturma başlatılarak vidanjörün sürücüsü gözaltına alındı.

Vidanjörden dere yatağına atık boşaltan şahıs hakkında soruşturma

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde bir vidanjörün çektiği atığı dere yatağına boşalttığı anlar anbean görüntülenirken, olayla ilgili jet hızıyla soruşturma başlatılarak vidanjörün sürücüsü gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Çorlu'ya bağlı Şahbaz Mahallesi'nde dere yatağı kenarına bir vidanjörün yanaştığını gören bir mahalle sakini cep telefonunu çıkararak kamerası ile olan biteni kaydetmeye başladı. Vidanjörün çektiği atığı dere yatağına boşalttığını gören vatandaş duruma tepki gösterdi.
Sürücü gözaltına alındı
Konuyla ilgili Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"Bazı ulusal ve yerel haber kaynakları ile sosyal medyada "Çorlu'da Çevre Katliamına Suçüstü" başlığı ile bir vidanjörün dereye atık boşalttığına dair görüntüler yayımlanmıştır. 31 Aralık 2018 Pazartesi günü, Saat 17: 45 civarında gerçekleşen bu olay üzerine atığı döken vidanjör sahibi Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Aynı gün içerisinde Müdürlüğümüz teknik personellerince ivedilikle olay yerine(Şahbaz Mahallesi) intikal edilerek, olay yerinden ve vidanjörden numuneler alınmıştır. Alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre dere kirliliğine neden olan kişi hakkında "2872 Sayılı Çevre Kanunu" hükümlerinin uygulanacağı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmak suretiyle gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna duyurulur" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa
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