Son Dakika Haberleri: Vidanjörlü Hırsız' Suçüstü Böyle Yakalandı

Vidanjörlü Hırsız' Suçüstü Böyle Yakalandı

1 saat önce

'Vidanjörlü hırsız' suçüstü böyle yakalandı Vidanjörle camiyi soyarken güvenlik kameralarını hesaba katmadıBURSA - Bursa'da bir hırsız caminin bağış kutusunda bulunan paraları vidanjör yardımıyla çekip aldı, fakat kaçamadan yakalandı.

'Vidanjörlü hırsız' suçüstü böyle yakalandı
Vidanjörle camiyi soyarken güvenlik kameralarını hesaba katmadı

BURSA - Bursa'da bir hırsız caminin bağış kutusunda bulunan paraları vidanjör yardımıyla çekip aldı, fakat kaçamadan yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir camide meydana geldi. Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 54 yaşındaki A.K, caminin kapı girişinde bulunan çelik bağış kutusunda bulunan paraları, vida yakalamakta kullanılan kıskaçlı sopayı kutunun içerisine sokarak aldı. O sırada camide bulunan güvenlik görevlisi kameralardan durumu fark ederek hemen şüpheli adamın yanına gitti. Görevli, paraları alıp cebine koyan şüpheliyi etkisiz hale getirerek polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından emniyete götürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:13 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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