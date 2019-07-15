Video | 15 Temmuz darbe girişimi: Türkiye'nin kaderini değiştiren 24 saat
3 saat önce
15 Temmuz 2016 günü Türkiye için güzel bir yaz günü olarak başlamıştı. Ancak o temmuz akşamının hiç de sıradan olmadığı gecenin ilerleyen saatlerinde anlaşıldı. Peki Türkiye’nin kaderini değiştiren o 24 saatte neler yaşandı?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) içinde azınlık olan bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üzerinden tam üç yıl geçti.
O gün Türkiye
için sakin bir yaz günü olarak başlamıştı. Ancak o temmuz akşamının sıradan olmadığı gecenin ilerleyen saatlerinde anlaşıldı. İstanbul
'da köprüler askerler tarafından trafiğe kapatılmış, Ankara
'da ise savaş jetleri alçak uçuşa geçmişti. Köprüde askerlerin teslim olduğu saatlerde sona eren kalkışma ile 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan o uzun gece Türkiye'nin kaderini değiştiren bir zaman dilimi olarak kayda geçti.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:22
İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Çin'de bulunan 100 yıllık Jianghan Oteli yandı