Son Dakika Haberleri: Video | 150 Bin Kasetle Ankara Ulus'ta Dijital Çağa Meydan Okuyor

Video | 150 Bin Kasetle Ankara Ulus'ta Dijital Çağa Meydan Okuyor

44 dakika önce

Ankara'da, Ulus İtfaiye Meydanı'nda 7 metrekarelik bir dükkanda kaset satan 50 yaşındaki Mehmet Koçoğlu, binlece kasetten oluşan koleksiyonuyla adeta Türk müzik tarihine ışık tutuyor.

Ankara'da, Ulus İtfaiye Meydanı'nda 7 metrekarelik bir dükkanda kaset satan 50 yaşındaki Mehmet Koçoğlu, binlece kasetten oluşan koleksiyonuyla adeta Türk müzik tarihine ışık tutuyor. Koçoğlu 25 yıldır bu işi yapıyor ve dükkanında 150 bini aşkın kaset bulunuyor.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:06 Kaynak: Youtube

İtfaiye, Ulus, Ankara, Genel
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