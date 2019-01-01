Video | 150 Bin Kasetle Ankara Ulus'ta Dijital Çağa Meydan Okuyor
26 dakika önce
Ankara'da, Ulus İtfaiye Meydanı'nda 7 metrekarelik bir dükkanda kaset satan 50 yaşındaki Mehmet Koçoğlu, binlece kasetten oluşan koleksiyonuyla adeta Türk müzik tarihine ışık tutuyor.
Ankara
'da, Ulus İtfaiye
Meydanı'nda 7 metrekarelik bir dükkanda kaset satan 50 yaşındaki Mehmet Koçoğlu, binlece kasetten oluşan koleksiyonuyla adeta Türk müzik tarihine ışık tutuyor. Koçoğlu 25 yıldır bu işi yapıyor ve dükkanında 150 bini aşkın kaset bulunuyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıkladı
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
Büyükada'yı Alevler Sardı: 9 At Telef Oldu!
AK Parti, Ankara'da Gökçek'in Oğlunu Aday Göstermedi