Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu - Son Dakika Dünya

Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu

6 saat önce

Huangpu nehri üzerinde yerküreden ejderhaya değişik figürler ortaya koyan dronelar senkronizasyondaki başarılarıyla dikkatleri üzerine topladıView on euronews.

">

Huangpu nehri üzerinde yerküreden ejderhaya değişik figürler ortaya koyan dronelar senkronizasyondaki başarılarıyla dikkatleri üzerine topladıView on euronews

Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü
Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti Son dakika: Rus Parlamentosundan Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu Türkiye sorusu ile gündem olan sunucu, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
01:44 İstanbul'a şehit ateşi düştü - Son Dakika Haber
01:20 Malatya'da gasp etmek istedikleri şahsı bıçakla yaraladılar - Son Dakika Haber
00:43 Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim - Son Dakika Haber
00:39 Beyaz Saray: Trump telefon görüşmesinde Erdoğan'ı Libya'ya müdahale konusunda uyardı - Son Dakika Haber
00:35 Karaman'da 79 koyunu çaldığı ileri sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
00:26 Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 02:57:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]