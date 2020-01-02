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Video | 2 bin drone Şangay semalarında görsel şölen sundu
6 saat önce
Huangpu nehri üzerinde yerküreden ejderhaya değişik figürler ortaya koyan dronelar senkronizasyondaki başarılarıyla dikkatleri üzerine topladıView on euronews.
Huangpu nehri üzerinde yerküreden ejderhaya değişik figürler ortaya koyan dronelar senkronizasyondaki başarılarıyla dikkatleri üzerine topladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:42
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