Video: 2022 Vex Robotik Dünya Şampiyonası, ABD'nin Dallas Kentinde Başladı - Son Dakika

2022 VEX Robotik Dünya Şampiyonası, ABD'nin Dallas kentinde Salı günü başladı. Etkinlik 10 gün sürecek.

Dünya genelindeki robot topluluğu üyeleri, yüz yüze ve çevrimiçi olarak, yürek hoplatacak müsabakalarda mücadele etmek için bir araya geldi. İlkokuldan üniversiteye kadar farklı seviyelerdeki öğrencilerin liderliğini yaptığı takımlar, etkinlikte şampiyonluk unvanını elde etmek için oyun stratejilerini, tasarımlarını ve takım çalışması becerilerini sergileyecek.

REC Vakfı'nın ev sahipliğini yaptığı etkinlik, Northrop Grumman Vakfı tarafından düzenleniyor. VEX Robotik Yarışması, Nisan 2018'de, dünya genelinde 1.700'den fazla yarışmaya katılan 50 ülke ve bölgeden 20.000'den fazla takımla, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en geniş katılımlı robotik yarışması seçildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dallas'tan bildiriyor.