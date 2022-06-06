Bu yıl 6 Haziran'a denk gelen Mangzhong, Çin Ay Takvimi'nin 24 güneş sezonundan dokuzuncusudur.
Mangzhong, ekinlerin olgunlaştığı ve çiftçilerin yoğun olarak çalıştığı bir dönemdir.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Video: 24 Güneş Sezonu: Mangzhong - Son Dakika
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