Video: 'ailemi Kaybettikten Sonra Timsahım Wally Sayesinde Depresyondan Çıktım'
43 dakika önce
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde evde timsah besleyen Amerikalı Joie Henney, 'Wally' adındaki 1,5 metrelik timsahı sayesinde ciddi bir depresyonu aştığını ifade ediyor.
ABD
'nin Pensilvanya eyaletinde evde timsah besleyen Amerikalı Joie Henney, 'Wally' adındaki 1,5 metrelik timsahı sayesinde ciddi bir depresyonu aştığını ifade ediyor
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:46 Kaynak: Youtube
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