Video | 'üstsüz Mariannelar' Eyleminin Mimarı de Robertis: Çıplak Göğüslerimiz Polisi Rehin...
1 saat önce
Çıplak performans sanatçısı Deborah de Robertis, dört kadınla birlikte gerçekleştirdiği 'Üstsüz Mariannelar' eyleminin ayrıntılarını Euronews'e anlattı.
Çıplak performans sanatçısı Deborah
de Robertis, dört kadınla birlikte gerçekleştirdiği 'Üstsüz Mariannelar' eyleminin ayrıntılarını Euronews
'e anlattı. de Robertis, "Medyanın bakışları arasında çıplak göğüslerimiz polisi rehin aldı." dedi. …
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:15 Kaynak: Youtube
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