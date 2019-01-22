Son Dakika Haberleri: Video | 'üstsüz Mariannelar' Eyleminin Mimarı de Robertis: Çıplak Göğüslerimiz Polisi Rehin...

Video | 'üstsüz Mariannelar' Eyleminin Mimarı de Robertis: Çıplak Göğüslerimiz Polisi Rehin...

1 saat önce

Çıplak performans sanatçısı Deborah de Robertis, dört kadınla birlikte gerçekleştirdiği 'Üstsüz Mariannelar' eyleminin ayrıntılarını Euronews'e anlattı.

Çıplak performans sanatçısı Deborah de Robertis, dört kadınla birlikte gerçekleştirdiği 'Üstsüz Mariannelar' eyleminin ayrıntılarını Euronews'e anlattı. de Robertis, "Medyanın bakışları arasında çıplak göğüslerimiz polisi rehin aldı." dedi. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/22/vid...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:15 Kaynak: Youtube

Deborah, Euronews, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu

AK Parti'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, 3 Bin Kişi ile Birlikte CHP'ye Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 21:46:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | 'üstsüz Mariannelar' Eyleminin Mimarı de Robertis: Çıplak Göğüslerimiz Polisi Rehin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]