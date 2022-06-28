Video: 4 Yaşındaki Çinli Kız Çocuğunun Snowboard Tutkusu - Son Dakika
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Video: 4 Yaşındaki Çinli Kız Çocuğunun Snowboard Tutkusu

28.06.2022 14:36
Video: 4 Yaşındaki Çinli Kız Çocuğunun Snowboard Tutkusu

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de yaşayan 4 yaşındaki Çinli kayakçı Jiang Yuxing, üç yaşından beri snowboard eğitimi alıyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de yaşayan 4 yaşındaki Çinli kayakçı Jiang Yuxing, üç yaşından beri snowboard eğitimi alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: 4 Yaşındaki Çinli Kız Çocuğunun Snowboard Tutkusu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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