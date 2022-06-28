Video: 4 Yaşındaki Çinli Kız Çocuğunun Snowboard Tutkusu

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de yaşayan 4 yaşındaki Çinli kayakçı Jiang Yuxing, üç yaşından beri snowboard eğitimi alıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hefei'den bildiriyor.
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Anhui, Güncel, Son Dakika
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