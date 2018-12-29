Son Dakika Haberleri: Video | Abd'de Tedavi Gören Yemenli Annenin Hasta Çocuğu Abdullah Yaşamını Yitirdi

Video | Abd'de Tedavi Gören Yemenli Annenin Hasta Çocuğu Abdullah Yaşamını Yitirdi

14 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta yatağında dünya gündemine oturan 2 yaşındaki Yemenli çocuk annesine kavuştuktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta yatağında dünya gündemine oturan 2 yaşındaki Yemenli çocuk annesine kavuştuktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin açıklamasında Abdullah adlı çocuğun Oakland'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/29/abd...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:26 Kaynak: Youtube

Oakland, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Meksika'da 7 Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti

Karın Ağrısıyla Gittiği Hastanede Safra Kesesinden 200 Adet Taş Çıkarıldı Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:40:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video | Abd'de Tedavi Gören Yemenli Annenin Hasta Çocuğu Abdullah Yaşamını Yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]