Video | Abd'de Tedavi Gören Yemenli Annenin Hasta Çocuğu Abdullah Yaşamını Yitirdi
14 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta yatağında dünya gündemine oturan 2 yaşındaki Yemenli çocuk annesine kavuştuktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:26 Kaynak: Youtube
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