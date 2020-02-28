VİDEO | ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs önlemi: 'Elinizi yıkayın ve her gördüğünüz eli sıkmayın' - Son Dakika
Son Dakika Dünya VİDEO | ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs önlemi: 'Elinizi yıkayın ve her gördüğünüz eli sıkmayın' - Son Dakika Dünya

VİDEO | ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs önlemi: 'Elinizi yıkayın ve her gördüğünüz eli sıkmayın'

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgınından korunmanın yollarını açıkladı: "Elinizi yıkayın, temizliğinize dikkat edin ve her gördüğünüz eli sıkmayın" View on euronews.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgınından korunmanın yollarını açıkladı: "Elinizi yıkayın, temizliğinize dikkat edin ve her gördüğünüz eli sıkmayın" View on euronews

VİDEO | ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs önlemi: 'Elinizi yıkayın ve her gördüğünüz eli sıkmayın'

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:21 
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