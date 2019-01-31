Video : ABD'de Banka Yakınında 45 Metrelik Tünel Ortaya Çıktı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Florida eyaletinde bir banka yakınına kazılmış bir tünel bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Florida eyaletinde bir banka yakınına kazılmış bir tünel bulundu. FBI sözcüsü Mike Leverock, "Bu tüneli kimin kazdığını ya da ne zaman kazıldığını henüz bilmiyoruz." dedi
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:43
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