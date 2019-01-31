Son Dakika Haberleri: Video : ABD'de Banka Yakınında 45 Metrelik Tünel Ortaya Çıktı

Video : ABD'de Banka Yakınında 45 Metrelik Tünel Ortaya Çıktı

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Florida eyaletinde bir banka yakınına kazılmış bir tünel bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Florida eyaletinde bir banka yakınına kazılmış bir tünel bulundu. FBI sözcüsü Mike Leverock, "Bu tüneli kimin kazdığını ya da ne zaman kazıldığını henüz bilmiyoruz." dedi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:43 

Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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