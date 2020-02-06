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Video: ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca
6 saat önce
ABD'nin Kansas kentinde yaşanan kovalamaca aksiyon fimlerini aratmadı.
ABD'nin Kansas kentinde yaşanan kovalamaca aksiyon fimlerini aratmadı. Takımlarının zaferini kutlamak isteyen iki kişi alkolün de etkisiyle kutlamaların yapılacağı geçit yoluna izinsiz girdi. Ardından kovalamaca başladı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:27
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