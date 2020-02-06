Video: ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca - Son Dakika
Son Dakika Dünya Video: ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca - Son Dakika Dünya

Video: ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca

6 saat önce

ABD'nin Kansas kentinde yaşanan kovalamaca aksiyon fimlerini aratmadı.

ABD'nin Kansas kentinde yaşanan kovalamaca aksiyon fimlerini aratmadı. Takımlarının zaferini kutlamak isteyen iki kişi alkolün de etkisiyle kutlamaların yapılacağı geçit yoluna izinsiz girdi. Ardından kovalamaca başladı.View on euronews

Video: ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca

Amerika Birleşik Devletleri, Kansas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum
Trump aklandı ABD borsaları rekor kırdı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Hindistan'daki ABD Büyükelçiliği bahçesinde, 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:07:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Video: ABD'de Super Bowl 'zafer sarhoşu' ile polis arasında kovalamaca - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]