Video | ABD'de Tedavi Gören Yemenli Annenin Hasta Çocuğu Abdullah Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta yatağında dünya gündemine oturan 2 yaşındaki Yemenli çocuk annesine kavuştuktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi.
Amerika Birleşik Devletleri
'nde hasta yatağında dünya gündemine oturan 2 yaşındaki Yemenli çocuk annesine kavuştuktan 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Amerika İslam İlişkileri Konseyi'nin açıklamasında Abdullah adlı çocuğun Oakland
'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:40
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