Video: ABD'nin Alabama Eyaletinde Fırtına: En Az 22 Ölü
47 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinin Lee County bölgesinde vuran kasırgada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 kişi hayatını kaybetti.
Amerika Birleşik Devletleri
'nin Alabama eyaletinin Lee County bölgesinde vuran kasırgada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 kişi hayatını kaybetti
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:52
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