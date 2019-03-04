Son Dakika Haberleri: Video: ABD'nin Alabama Eyaletinde Fırtına: En Az 22 Ölü

Video: ABD'nin Alabama Eyaletinde Fırtına: En Az 22 Ölü

47 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinin Lee County bölgesinde vuran kasırgada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 kişi hayatını kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinin Lee County bölgesinde vuran kasırgada, aralarında çocukların da bulunduğu en az 22 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:52 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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