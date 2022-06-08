Video: ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde Ejderha Tekneleri Çin'in Geleneksel Festivalini Kutladı - Son Dakika
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Video: ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde Ejderha Tekneleri Çin'in Geleneksel Festivalini Kutladı

08.06.2022 11:33
Video: ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde Ejderha Tekneleri Çin'in Geleneksel Festivalini Kutladı

Her yıl gerçekleştirilen üçüncü Los Angeles Castaic Gölü Ejderha Teknesi Festivali, geçen hafta sonu geleneksel Çin festivalini kutlamak için Los Angeles kent merkezinin kuzeyinde, araçla kısa mesafede yer alan bir bölgede düzenlendi.

Her yıl gerçekleştirilen üçüncü Los Angeles Castaic Gölü Ejderha Teknesi Festivali, geçen hafta sonu geleneksel Çin festivalini kutlamak için Los Angeles kent merkezinin kuzeyinde, araçla kısa mesafede yer alan bir bölgede düzenlendi.

Sahil boyunca parıldayan beyaz çadırlar sıralanmış, şenlikli bir yarışma için Castaic Gölü üzerinde veya çevresinde biraraya gelen yüzlerce ejderha teknesi kürekçisine ve Kaliforniya'nın dört bir yanından gelen katılımcılara gölge ve serinlik sağlıyordu.

Etkinliğe katılan ziyaretçiler, ipek kıyafetler içerisindeki Çin tarzı şarkıcılar, uzun hasır etekleri ve saç aksesuarlarıyla Hawaii'nin hula müziğiyle dans eden Polinezyalı dansçılar, Mariachi müziğinde renkli eteklerini döndüren Jarabe Tapatio tarzı Meksikalı dansçılar gibi çeşitli kültürel performansların keyfini çıkardılar.

Etkinliğin organizasyon ekibinin başındaki isim olan ve Castaic'in kendi Ejderha Gözü takımının kurucu ortağı ve dümencisi olarak görev yapan Paul Lin, ilk kez on yıldan uzun bir süre önce bir arkadaşı tarafından ejderha teknesi yarışlarına dahil edildiğini ancak 2015 yılında düzenli olarak yarışmaya yeniden başladığını söyledi. Ekip, 2018'den itibaren kendi festivallerini düzenlemeye karar verdi.

2018 yılında iki tekne ve 20 takımla yola çıkan ekip, pandemi sırasında sahalardan çekildikten sonra, 2022'de 36 takım ve 50 bireysel yarışla müthiş bir geri dönüş yaptı.

Lin ve ekip arkadaşları ejderha yarışlarının kültürler ve topluluklar arasında dostane diyalogun önünü açtığına gerçekten inanıyorlar.

Cumartesi günü yarışan bir diğer ekip, 2001 yılında Kaiser Permanente kürekçisi ve Kaiser Daimi Asya Derneği'nin eski başkanı tarafından kurulan KP Dragons adlı kurumsal bir ekip oldu.

Organizatörler, bu sporun Kaliforniya'da giderek daha fazla ilgi görmeye başlamasından oldukça memnun.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Video: ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde Ejderha Tekneleri Çin'in Geleneksel Festivalini Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: ABD'nin Kaliforniya Eyaletinde Ejderha Tekneleri Çin'in Geleneksel Festivalini Kutladı - Son Dakika
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