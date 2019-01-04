Video | ABD Tarihinde İlk: Başörtülü Kongre Üyesi Ilhan Omar Genel Kurulda
1 saat önce
Temsilciler Meclisi'nde, çoğunluğu Cumhuriyetçilerden devralacak olan Demokratların hazırladığı yeni iç tüzükte, üyelerin dini nedenlerden dolayı başlarını kapatmalarını engelleyen madde kaldırıldı.
Temsilciler Meclisi'nde, çoğunluğu Cumhuriyetçilerden devralacak olan Demokratların hazırladığı yeni iç tüzükte, üyelerin dini nedenlerden dolayı başlarını kapatmalarını engelleyen madde kaldırıldı
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:16
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