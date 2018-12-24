Son Dakika Haberleri: Video | Abluka Altındaki Gazze Şeridi'nde Hristiyanların Noel Kutlaması

Video | Abluka Altındaki Gazze Şeridi'nde Hristiyanların Noel Kutlaması

1 saat önce

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyanlar, dini ritüellerle Noel kutlamaları için toplandı.

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İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyanlar, dini ritüellerle Noel kutlamaları için toplandı. Bazı Gazzeli Müslümanlar da destek amaçlı kutlamalara katıldı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:04 

İsrail, Gazze, Dünya
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