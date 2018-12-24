Video | Abluka Altındaki Gazze Şeridi'nde Hristiyanların Noel Kutlaması
1 saat önce
İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyanlar, dini ritüellerle Noel kutlamaları için toplandı.
İsrail
'in ablukası altındaki Gazze Şeridi
'nde yaşayan Hristiyanlar, dini ritüellerle Noel kutlamaları için toplandı. Bazı Gazzeli Müslümanlar da destek amaçlı kutlamalara katıldı
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:04
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