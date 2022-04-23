Video: Afgan Çiftçiler, Afyon Yasağı Nedeniyle Çilek Ekimine Yöneldi - Son Dakika
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Video: Afgan Çiftçiler, Afyon Yasağı Nedeniyle Çilek Ekimine Yöneldi

23.04.2022 22:35
Video: Afgan Çiftçiler, Afyon Yasağı Nedeniyle Çilek Ekimine Yöneldi

Afganistan'ın Kandahar, Helmand ve Zabul vilayetleri her zaman dünyanın afyon, daha sonra da eroin ticaretinin merkezinde yer almıştır.

Afganistan'ın Kandahar, Helmand ve Zabul vilayetleri her zaman dünyanın afyon, daha sonra da eroin ticaretinin merkezinde yer almıştır. Afyon ekimi yasaklandı ancak bu ilk kez olmuyor. Afganistan'ın savaşlarla dolu tarihinde neredeyse her hükümet benzer uygulamalar için çalışmış. Ülkenin liderlerinin karşı karşıya olduğu yıllardır süren sorunlar, ülkenin geri kalmış dağlık bölgelerinde alternatif geçim kaynaklarının çok az olması ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen karın yasal yollarla elde edilenlerden çok daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Tarım yetkilisi Mohammad Allah Nuri, afyon yasağının çiftçileri alternatifler aramaya zorlayacağını, yerel tarım yetkililerinin de buna destek vereceğini söyledi. Nuri, Kandahar'daki bazı çiftçilerin arıcılık ve bal üretimine geçtiğini de sözlerine ekledi.

MOHAMMAD ALLAH NURI, Tarım yetkilisi: "Tarım yetkilileri çiftçileri desteklerse, çilek afyona uygun bir alternatif olabilir. Son üç yılda 20 hektardan fazla (çilek) ektik ve bu giderek artıyor. Çiftçiler bir dönümden 37,5 kg çilek alabilir. Yerel pazarda çileklerin kilogramı yaklaşık 200 afganiye (2,5 ABD doları) satılıyor."

AZIZ AHMAD AHMADI, Çiftçi: "Zhari'de yaklaşık 2 hektar alanda çilek yetiştiriyorum. Toprağımdan her yıl yaklaşık 500.000 afgani (yaklaşık 5.688 ABD doları) kazanıyorum." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kandahar'dan bildiriyor.

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Afganistan, Kandahar, Eroin, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Afgan Çiftçiler, Afyon Yasağı Nedeniyle Çilek Ekimine Yöneldi - Son Dakika


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