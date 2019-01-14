Video | Afgan Düğün Şarkıcısı Kanada Lideri Trudeau'nun 'ikizi' Çıktı
1 saat önce
Afganistan, yetenek yarışmasına katılan bir şarkıcının Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliğini konuşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:51 Kaynak: Youtube
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