Video | Afgan Düğün Şarkıcısı Kanada Lideri Trudeau'nun 'İkizi' Çıktı
1 saat önce
Afganistan, yetenek yarışmasına katılan bir şarkıcının Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliğini konuşuyor.
Afganistan
, yetenek yarışmasına katılan bir şarkıcının Kanada
Başbakanı Justin Trudeau
'ya benzerliğini konuşuyor. Düğün şarkıcısı Abdul Salam Maftoon 'Afgan Star
' adlı müzik yarışma programında göründükten sonra bir anda ünlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:13
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