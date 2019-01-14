Son Dakika Haberleri: Video | Afgan Düğün Şarkıcısı Kanada Lideri Trudeau'nun 'İkizi' Çıktı

Video | Afgan Düğün Şarkıcısı Kanada Lideri Trudeau'nun 'İkizi' Çıktı

1 saat önce

Afganistan, yetenek yarışmasına katılan bir şarkıcının Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliğini konuşuyor.

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Afganistan, yetenek yarışmasına katılan bir şarkıcının Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya benzerliğini konuşuyor. Düğün şarkıcısı Abdul Salam Maftoon 'Afgan Star' adlı müzik yarışma programında göründükten sonra bir anda ünlendi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:13 

Justin Trudeau, Kanada, Dünya
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