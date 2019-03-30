Video: Afganistan'da Sel Felaketi En Az 32 Can Aldı
20 dakika önce
Afganistan'da, 7 bölgede etkili olan sel felaketinde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden ise haber alınamadığı öğrenildi.
Afganistan
'da, 7 bölgede etkili olan sel felaketinde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden ise haber alınamadığı öğrenildi. Afet, en çok göçmen kamplarında yaşayanların hayatını felce uğrattı.…
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:40 Kaynak: Youtube
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