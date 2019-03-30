Son Dakika Haberleri: Video: Afganistan'da Sel Felaketi En Az 32 Can Aldı

Video: Afganistan'da Sel Felaketi En Az 32 Can Aldı

20 dakika önce

Afganistan'da, 7 bölgede etkili olan sel felaketinde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden ise haber alınamadığı öğrenildi.

Afganistan'da, 7 bölgede etkili olan sel felaketinde en az 32 kişi hayatını kaybetti, 12 kişiden ise haber alınamadığı öğrenildi. Afet, en çok göçmen kamplarında yaşayanların hayatını felce uğrattı.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:40 Kaynak: Youtube

Afganistan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'yi Sel Vurdu! Evleri Su Bastı, Araçlar Sürüklendi Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu Kocası ve Arkadaşlarının Zorla Dans Ettirmek İstedikleri Kadın Demir Çubukla İşkence Gördü Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 20:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Video: Afganistan'da Sel Felaketi En Az 32 Can Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]