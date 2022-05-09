Video: Afganistan Geçtiğimiz Yıl 1 Milyon Metrekare Halı İhraç Etti - Son Dakika
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Video: Afganistan Geçtiğimiz Yıl 1 Milyon Metrekare Halı İhraç Etti

09.05.2022 22:57
Video: Afganistan Geçtiğimiz Yıl 1 Milyon Metrekare Halı İhraç Etti

Afganistan'da yerel bir televizyon kanalı Cumartesi günü, ülkenin geçtiğimiz yıl 1 milyon metrekareden fazla halı ihraç ettiğini söyledi.

Afganistan'da yerel bir televizyon kanalı Cumartesi günü, ülkenin geçtiğimiz yıl 1 milyon metrekareden fazla halı ihraç ettiğini söyledi.

Tolonews kanalının Afganistan Halı Üreticileri ve İhracatçıları Birliği'ne dayandırdığı haberinde, "halı dokuyucuların sayısının geçtiğimiz bir yıl boyunca artış gösterdiği ve Afganistan'da (İran takvimine göre 20 Mart'ta sona eren) 1400 yılında 1 milyon metrekareden fazla halı üretilip ihraç edildiği" belirtildi.

Kanala konuşan Halı Üreticileri ve İhracatçıları Birliği üyesi Mohammad Asef Yaghoubi "Halı üretimi yüzde 20 arttı" dedi.

Bununla birlikte ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Washington, yeni Afganistan yönetimine yaptırımlar uygulamış ve Afganistan Merkez Bankası'na ait 9 milyar doların üzerindeki varlığı dondurarak yardımlara bağımlı ülkeyi ekonomik bir krize sürüklemişti.

ABD yaptırımları Afganistan'ın dünyadan tecrit edilmesine de yol açarak savaş mağduru ülke ile diğer ülkeler arasında hava bağlantısının sınırlı düzeyde kalmasına yol açtı.

TV kanalına göre, Afganistan'da bazı halı ihracatçıları yeterli uçuş olmamasından ve Afganistan ile diğer ülkeler arasında hava koridorunun kapalı bulunmasından endişe duyarak, halı ihracatının kolaylaştırılması çağrısında bulunuyor.

Bir halı satıcısı olan Mohammad Rafi, "Hava koridorları kapalı, vize işlemleri yok ve Pakistan üzerinden çok az ihracat yapabiliyoruz" dedi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

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Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Cumartesi, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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