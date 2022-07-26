Video: Afganistan'ın Doğusundaki Nangarhar'daki Sel Felaketinde 5 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Video: Afganistan'ın Doğusundaki Nangarhar'daki Sel Felaketinde 5 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı

26.07.2022 20:58
Video: Afganistan'ın Doğusundaki Nangarhar'daki Sel Felaketinde 5 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Pazartesi günü, vilayette Pazar günü geç saatlerde meydana gelen son sel felaketinde en az beş kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar Valiliği Pazartesi günü, vilayette Pazar günü geç saatlerde meydana gelen son sel felaketinde en az beş kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sel sularının vilayetin başkenti Celalabad'da ve bazı bölgelerinde 320 ev ve yüzlerce dönümlük tarım arazisini tahrip ettiği belirtildi.

Başkent Kabil'i bu doğu vilayetine bağlayan yol üzerindeki önemli köprülerden birinin sel sırasında sular altında kaldığı belirtilen açıklamada, yolun şu anda kapalı olduğu da kaydedildi.

Afganistan'ın Penşir ve Takhar vilayetlerinde de iki gün önce meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel baskınları büyük maddi hasara neden olmuş, ancak can kaybı bildirilmemişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Afganistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Afganistan'ın Doğusundaki Nangarhar'daki Sel Felaketinde 5 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Afganistan'ın Doğusundaki Nangarhar'daki Sel Felaketinde 5 Kişi Öldü, 10 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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