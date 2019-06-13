Son Dakika Haberleri: Video | Aileler kayıplarını ve 'zorla kaçırılan' yakınlarını arıyor, soru önergelerine yanıt yok
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Video | Aileler kayıplarını ve 'zorla kaçırılan' yakınlarını arıyor, soru önergelerine yanıt yok

4 saat önce

Türkiye’de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişilerin bir kısmının gözaltında bulunduğu iddia ediliyor, bazılarından hala haber alınamıyor. Kaybolan kişilerin yakınları, yaşadıklarını euronews Türkçe’ye anlattı.

Video | Aileler kayıplarını ve 'zorla kaçırılan' yakınlarını arıyor, soru önergelerine yanıt yok, System.String[]
Türkiye'de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara "kayıp" başvurusunda bulundu.

Zorla kaçırıldığı öne sürülenlerden çoğundan haber alınamıyor. Bazılarının ise koşulları bilinmeyen biçimde gözaltında tutulduğu belirtiliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:38 
Euronews, Türkiye, Dünya
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