Video | Aileler kayıplarını ve 'zorla kaçırılan' yakınlarını arıyor, soru önergelerine yanıt yok
4 saat önce
Türkiye’de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişilerin bir kısmının gözaltında bulunduğu iddia ediliyor, bazılarından hala haber alınamıyor. Kaybolan kişilerin yakınları, yaşadıklarını euronews Türkçe’ye anlattı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:38
'de son 3 yılda toplam 26 kişinin ailesi yetkili makamlara "kayıp" başvurusunda bulundu.
Zorla kaçırıldığı öne sürülenlerden çoğundan haber alınamıyor. Bazılarının ise koşulları bilinmeyen biçimde gözaltında tutulduğu belirtiliyor.
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