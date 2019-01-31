Son Dakika Haberleri: Video: 'Ailemi Kaybettikten Sonra Timsahım Wally Sayesinde Depresyondan Çıktım'

Video: 'Ailemi Kaybettikten Sonra Timsahım Wally Sayesinde Depresyondan Çıktım'

15 dakika önce

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde evde timsah besleyen Amerikalı Joie Henney, 'Wally' adındaki 1,5 metrelik timsahı sayesinde ciddi bir depresyonu aştığını ifade ediyor.

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde evde timsah besleyen Amerikalı Joie Henney, 'Wally' adındaki 1,5 metrelik timsahı sayesinde ciddi bir depresyonu aştığını ifade ediyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:04 

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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