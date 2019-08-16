Son Dakika Haberleri: Video | Ailevi sorunlar, ekonomik durum, işsizlik... Sokağın kalıcı sakinleri: Gizli evsizler
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Video | Ailevi sorunlar, ekonomik durum, işsizlik... Sokağın kalıcı sakinleri: Gizli evsizler

15 dakika önce

Yıllardır evsizlerle ilgili çalışma yürüten, 2015'te de Erdemliler Dayanışması Derneği ile birlikte evsizler evi açan Erkan Alaca, Türkiye'de son dönemde yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç evsizlerin sayısının arttığına dikkat çekiyor.

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Yıllardır evsizlerle ilgili çalışma yürüten, 2015'te de Erdemliler Dayanışması Derneği ile birlikte evsizler evi açan Erkan Alaca, Türkiye'de son dönemde yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç evsizlerin sayısının arttığına dikkat çekiyor
Türkiye, Alaca, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:18 
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