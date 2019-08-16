Video | Ailevi sorunlar, ekonomik durum, işsizlik... Sokağın kalıcı sakinleri: Gizli evsizler
15 dakika önce
Yıllardır evsizlerle ilgili çalışma yürüten, 2015'te de Erdemliler Dayanışması Derneği ile birlikte evsizler evi açan Erkan Alaca, Türkiye'de son dönemde yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç evsizlerin sayısının arttığına dikkat çekiyor.
Yıllardır evsizlerle ilgili çalışma yürüten, 2015'te de Erdemliler Dayanışması Derneği ile birlikte evsizler evi açan Erkan Alaca
, Türkiye
'de son dönemde yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç evsizlerin sayısının arttığına dikkat çekiyor
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:18
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