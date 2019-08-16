Video | Ailevi sorunlar, ekonomik durum, işsizlik... Sokağın kalıcı sakinleri: Gizli evsizler
39 dakika önce
Yıllardır evsizlerle ilgili çalışma yürüten, 2015’te de Erdemliler Dayanışması Derneği ile birlikte evsizler evi açan Erkan Alaca, Türkiye'de son dönemde yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç evsizlerin sayısının arttığına dikkat çekiyor
Yıllardır evsizlerle ilgili çalışma yürüten, 2015'te de Erdemliler Dayanışması Derneği ile birlikte evsizler evi açan Erkan Alaca
, son dönemde genç evsizlerin sayısının arttığına dikkat çekiyor.
Alaca, 2015'ten bu yana 6-7 bin civarında olan evsiz sayısının son 1 yılda 10 bine dayandığını söylüyor. Saha çalışmalarından yola çıkan Alaca, belediyelerin evsizlerle ilgili verilerine güvenmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:33
Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı Otomobil 10 metreden başka bir aracın üzerine düştü: 2 yaralı Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu