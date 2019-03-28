Video | AK Parti ve Seçmeni Açısından Ankara'yı Kaybetmek 'Gerileme Döneminin Başlangıcı' mı? …
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları başkent Ankara'da Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın yarışı önde götürdüğünü gösteriyor.
31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları başkent Ankara
'da Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş
'ın yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Peki Ankara'nın kaybedilme ihtimali, 16 yıldır başkent belediyesini elinde tutan AK Parti
ve seçmenleri için ne ifade ediyor?…
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:56 Kaynak: Youtube
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