Son Dakika Haberleri: Video | AK Parti ve Seçmeni Açısından Ankara'yı Kaybetmek 'Gerileme Döneminin Başlangıcı' mı? …

Video | AK Parti ve Seçmeni Açısından Ankara'yı Kaybetmek 'Gerileme Döneminin Başlangıcı' mı? …

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları başkent Ankara'da Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın yarışı önde götürdüğünü gösteriyor.

31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala anket sonuçları başkent Ankara'da Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın yarışı önde götürdüğünü gösteriyor. Peki Ankara'nın kaybedilme ihtimali, 16 yıldır başkent belediyesini elinde tutan AK Parti ve seçmenleri için ne ifade ediyor?…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:56 Kaynak: Youtube

Mansur Yavaş, AK Parti, Ankara, Genel
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