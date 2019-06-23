Son Dakika Haberleri: Video | Akdeniz'de insan kaçakçılığı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
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Video | Akdeniz'de insan kaçakçılığı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

44 dakika önce

İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Akdeniz’de yaptığı operasyonda kaçak göçmen taşıyan 7 kişiyi yakaladı. Balıkçı teknesinde yakalanan ve gözaltına alınan altı Mısırlı ve bir Tunuslu hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan soruşturma başlatıldı

Video | Akdeniz'de insan kaçakçılığı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]
İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Akdeniz'de yaptığı operasyonda kaçak göçmen taşıyan 7 kişiyi yakaladı. Balıkçı teknesinde yakalanan ve gözaltına alınan altı Mısırlı ve bir Tunuslu hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan soruşturma başlatıldı.

Perşembe günü Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex tarafından tespit edilen tekneden küçük bir gemiye geçen yaklaşık 80 göçmen İtalya sahillerine doğru giderken görüntülendi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:08 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz, Dünya
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