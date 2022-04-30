Video: Akıllı Dezenfeksiyon Robotları Shanghai'ın Salgınla Savaşına Destek Oluyor - Son Dakika

Çin'in Shanghai kentindeki geçici hastanelerde son Kovid-19 canlanmasında dezenfeksiyon için kullanılan akıllı robotlar tanıtıldı.

24 saat çalışan dezenfeksiyon robotlarının, çapraz enfeksiyon riskini ve sağlık personelinin iş yükünü azaltması bekleniyor.

Shanghai'da Salı günü 1.600'den fazla teyit edilmiş yerel olarak bulaşan Kovid-19 vakası ve yaklaşık 11.950 yerel semptom göstermeyen taşıyıcı bildirildi.

Belediye Sağlık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kentte Salı günü Kovid-19 ile ilgili 48 ölüm kaydedildiğini söyledi. En yaşlısı 99 yaşında olan ölenlerin yaş ortalaması ise 80,85 oldu. 48 hastanın hepsinin altta yatan sağlık sorunları da bulunuyordu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.