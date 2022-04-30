Video: Akıllı Dezenfeksiyon Robotları Shanghai'ın Salgınla Savaşına Destek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Akıllı Dezenfeksiyon Robotları Shanghai'ın Salgınla Savaşına Destek Oluyor

30.04.2022 11:17
Video: Akıllı Dezenfeksiyon Robotları Shanghai'ın Salgınla Savaşına Destek Oluyor

Çin'in Shanghai kentindeki geçici hastanelerde son Kovid-19 canlanmasında dezenfeksiyon için kullanılan akıllı robotlar tanıtıldı.

Çin'in Shanghai kentindeki geçici hastanelerde son Kovid-19 canlanmasında dezenfeksiyon için kullanılan akıllı robotlar tanıtıldı.

24 saat çalışan dezenfeksiyon robotlarının, çapraz enfeksiyon riskini ve sağlık personelinin iş yükünü azaltması bekleniyor.

Shanghai'da Salı günü 1.600'den fazla teyit edilmiş yerel olarak bulaşan Kovid-19 vakası ve yaklaşık 11.950 yerel semptom göstermeyen taşıyıcı bildirildi.

Belediye Sağlık Komisyonu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kentte Salı günü Kovid-19 ile ilgili 48 ölüm kaydedildiğini söyledi. En yaşlısı 99 yaşında olan ölenlerin yaş ortalaması ise 80,85 oldu. 48 hastanın hepsinin altta yatan sağlık sorunları da bulunuyordu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

YORUMLAR
500
Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor! Sıfır-kovid politikası Şangay'ı felakete sürüklüyor!

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Video: Akıllı Dezenfeksiyon Robotları Shanghai'ın Salgınla Savaşına Destek Oluyor - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Kılıçdaroğlu'dan Suriyeli mülteci açıklaması: İlk işimiz Suriye ile barışmak olacak
09:48 Trabzon'da gündem şampiyonluk, şehirde silah karşıtı seferberlik ilan edildi: Kurşun sıkmayın
10:54 Son anketten Erdoğan'a kötü haber: Halkın yüzde 54'ü görev yapış tarzını onaylamıyor!
10:49 Yargıtay'dan emsal karar! Müşterinin numarasını paylaşan mağaza sahibi hapse mahkum edildi
10:46 Araç sahipleri dikkat! Yarın zamlı tarifeye geçilecek
10:45 Bursa'da aracının bagajını açarken ölümden döndü
10:35 Tıka basa dolu minibüs taksinin üstüne devrildi
10:21 Yılan hikayesine dönen Johnny Depp-Amber Heard kavgasına "cinsel organ" detayı damga vurdu
10:19 Karısını ve oğlunu öldüren katil kocanın cesedi bulundu
10:16 Trabzonspor, 38 yıllık hayaline çok yakın: Abdullah Avcı'nın hocalık kariyerinde ilk şampiyonluğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 11:23:32. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Akıllı Dezenfeksiyon Robotları Shanghai'ın Salgınla Savaşına Destek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement