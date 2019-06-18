Video | Almanya Başbakanı Merkel resmi törende titrerken ayakta durmakta zorlandı
1 saat önce
Başbakan Merkel, Ukraynalı mevkidaşını Berlin'de düzenlenen törenle karşıladı. Yapılan törende askeri bandolar milli marşları çalarken Başbakan Merkel'in sıcak havaya karşın ciddi şekilde titrediği ve ayakta durmakta zorlandığı görüntülere yansıdı.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:38
Başbakanı Angela Merkel
, Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende ciddi şekilde titrerken ayakta durmakta zorlandı.
Başbakan Merkel, Ukraynalı mevkidaşını Berlin
'de düzenlenen törenle karşıladı. Yapılan törende askeri bandolar milli marşları çalarken Başbakan Merkel'in sıcak havaya karşın ciddi şekilde titrediği ve ayakta durmakta zorlandığı görüntülere yansıdı.
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